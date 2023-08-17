Голкипер «Севильи» вскоре перейдет в «Аль-Хиляль»

Марокканский голкипер «Севильи»вскоре станет игроком саудовского «Аль-Хиляля». Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира.

По информации источника, сделка уже завершена. Саудовцы заплатят за вратаря 20 миллионов евро. Контракт Буну с «Аль-Хилялем» будет рассчитан до 2028 года, зарплата игрока составит 10 миллионов евро в год.

Напомним, ранее появилась информацияя, что «Бавария» вышла из переговоров по Буну, поскольку не смогла предложить футболисту зарплату, соответствующую той, что предложил саудовский клуб.

В прошедшем сезоне на счету Яссина 36 матчей за «Севилью» во всех турнирах.