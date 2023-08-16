Месси — третьий лучший бомбардир в истории «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами»в очередной раз стал автором забитого мяча. В полуфинале с «Филадельфией Юнион» (4:1) он отметился одним голом.

Таким образом, Месси вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории «Интер Майами». 36-летний аргентинец за шесть матчей в составе американской команды сумел отличиться девятью забитыми мячами.

Лидером в списке лучших бомбардиров «Интер Майами» является его друг Гонсало Игуаин, забивший в составе «цапель» 29 мячей.

Напомним, Лионель Месси перешел в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Ранее игрок выступал за французский «ПСЖ» и испанскую «Барселону».