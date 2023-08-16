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    Марселино: Судьба не хотела, чтобы «Марсель» прошел дальше в ЛЧ

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    Главный тренер «Марселя» Марселино Тораль высказался после вылета своей команды из квалификации Лиги чемпионов.

    Марселино Тораль
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    Марселино Тораль

    В 3-м квалификационном раунде «Марсель» проиграл «Панатинаикосу» (1:0 и 1:2, 5:3 по пен.).

    «Очевидно, что это разочарование, мы были полны решимости пройти квалификацию. Это футбол. работа… Мы должны сосредоточиться на восстановлении и продолжать играть, как сегодня.

    Нам не повезло даже с ударами по воротам. Судьба не хотела, чтобы мы вышли сегодня в квалификацию. Мы создали много моментов, мы превосходили соперника на протяжении всей игры, даже в дополнительное время… Сегодня подробности были не в нашу пользу. В целом по двум играм мы заслужили выход», — цитирует Марселино RMC Sport.

    «Панатинаикос» в финале квалификации Лиги конференций встретится с португальской «Брагой».

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