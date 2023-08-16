Гвардиола: С «Севильей» будет непросто. Так что нам придется попотеть

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА с «Севильей».

«Вы не представляете, как мы рады участию в этом матче. Ведь мы выиграли Лигу чемпионов. Надо воспользоваться этой возможностью. Кто знает, когда мы вернемся. С "Севильей" будет непросто.

Это команда с характером и бойцовскими качествами. Она обычно побеждает, когда демонстрирует хорошую игру. Так что нам придется попотеть», — цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

Матч «Манчестер Сити» — «Севилья» состоится сегодня (16 августа) в Греции. Начало игры — в 22:00 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по данной ссылке.