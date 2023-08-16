ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарНесостоявшаяся легенда. Неймар упустил свой шанс стать великим игроком
  • 07:00
    • Гол Месси помог «Интер Майами» выйти в финал Кубка лиг
  • 08:01
    • Месси — третьий лучший бомбардир в истории «Интер Майами»
  • 07:15
    • Рублев проиграл Руусувуори на турнире в Цинциннати
  • 23:32
    • «Рейнджерс» и ПСВ вышли в финал квалификации ЛЧ
  • 22:55
    • «Брага» и «Галатасарай» вышли в финал квалификации Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Гвардиола: С «Севильей» будет непросто. Так что нам придется попотеть

    Футбол Суперкубок УЕФА Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Испании Севилья
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА с «Севильей».

    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола

    «Вы не представляете, как мы рады участию в этом матче. Ведь мы выиграли Лигу чемпионов. Надо воспользоваться этой возможностью. Кто знает, когда мы вернемся. С "Севильей" будет непросто.

    Это команда с характером и бойцовскими качествами. Она обычно побеждает, когда демонстрирует хорошую игру. Так что нам придется попотеть», — цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

    Матч «Манчестер Сити» — «Севилья» состоится сегодня (16 августа) в Греции. Начало игры — в 22:00 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по данной ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Помешает ли «Севилья» успеху «Сити» в Суперкубке УЕФА?
  • «Манчестер Сити» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Выйдут ли англичанки в финал ЧМ-2023?
  • Австралия (жен) — Англия (жен). Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
  • Медведев на этот проиграет Музетти?
  • Музетти — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 16 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Австралия (жен) — Англия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Музетти — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч КПР — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рига — Твенте
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч БАТЭ — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Марибор — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лудогорец — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры