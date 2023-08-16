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    Клинический психолог: Дзюба по-своему раним и при такой популярности это сложно скрыть

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    Клинический психолог Татьяна Маремпольская дала оценку поведению нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    После игры с «Крыльями Советов» (1:1) в четвертом туре РПЛ Дзюба нагрубил журналисту, заявив: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь».

    «Дзюба по своему психотипу — магнит. Он притягивает людей, о нем хочется говорить и обсуждать его действия.

    Артем часто общается с людьми в интернете и в жизни после матчей — он самый открытый футболист России.

    Для такого человека сложно быть тихим и скромным — его психотип двигает его к общению. Но этим активно пользуются журналисты, которые всегда стараются раскрутить новости. В данном случае Артем не сдержался, не выдержал напора своей медиаперсоны.

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    • Почему так произошло? Люди не железные, каждый в своей жизни испытывал что-то подобное, когда ты не можешь сдержаться, когда кто-то переступает твои границы дозволенного.

    Артем для всех — объект высокого интереса, поэтому с ним такое и происходит чаще всего. Но помимо его общительности и яркости, он еще и по-своему раним. Его может что-то задевать, обижать, как и любого человека. Но скрыть такое при высокой популярности и внимании очень сложно. Осуждать за это точно сильно не стоит», — приводит слова психолога Sport24.

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