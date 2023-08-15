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    «Челси» согласовал контракт с 19-летним талантом «Саутгемптона»

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    Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа продолжит карьеру в «Челси».

    Ромео Лавиа
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    Ромео Лавиа

    По информации журналиста Саши Тавольери, 19-летний футболист уже согласовал с лондонским клубом условия личного контракта.

    Соглашение будет рассчитано на семь лет.

    Ранее сообщалось, что у «Саутгемптона» была договоренность с «Ливерпулем» о трансфере Лавиа, но игрок не заинтересован в этом варианте.

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    • Также появилась информация, что несколько дней назад Ромео со своим окружением отмечал в Лондоне будущий переход в «Челси».

    «Ливерпуль» пытался подписать Лавиа после неудачной попытки приобрести у «Брайтона» Мойсеса Кайседо, который в итоге тоже выбрал «Челси».

    Transfermarkt оценивает стоимость Лавиа в 32 миллиона евро.

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