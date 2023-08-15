«Челси» согласовал контракт с 19-летним талантом «Саутгемптона»

Полузащитник «Саутгемптона»продолжит карьеру в

По информации журналиста Саши Тавольери, 19-летний футболист уже согласовал с лондонским клубом условия личного контракта.

Соглашение будет рассчитано на семь лет.

Ранее сообщалось, что у «Саутгемптона» была договоренность с «Ливерпулем» о трансфере Лавиа, но игрок не заинтересован в этом варианте.

Также появилась информация, что несколько дней назад Ромео со своим окружением отмечал в Лондоне будущий переход в «Челси».

«Ливерпуль» пытался подписать Лавиа после неудачной попытки приобрести у «Брайтона» Мойсеса Кайседо, который в итоге тоже выбрал «Челси».

Transfermarkt оценивает стоимость Лавиа в 32 миллиона евро.