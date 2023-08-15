В «Ахмате» ответили на вопрос об интересе к Юрану и Калешину

Генеральный директоротреагировал информацию о том, чтоявляются претендентами на пост главного тренера клуба.

«Присутствуют ли Калешин и Юран в шорт-листе "Ахмата"? Хорошие специалисты, но они работают. Сейчас не хочется обсуждать чью-либо кандидатуру, это будет неэтично. Тем более, у Юрана и Калешина действующие контракты с нынешними клубами.

"Ахмат" готов заплатить компенсацию за Юрана? Я не могу слухи комментировать. Мы расстались с Ташуевым, поблагодарили его за работу. Такое бывает, это футбол. Сейчас работаем над поиском нового тренера», — цитирует Айдамирова «Спорт-Экспресс».

Во вторник, 15 августа «Ахмат» объявил об отставке Сергея Ташуева, который был главным тренером команды с сентября 2022 года. Под его руководством грозненцы заняли пятое место в чемпионате России-2022/23.