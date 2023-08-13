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    Вахания высказался о победе «Ростова» в матче РПЛ с «Рубином»

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    Защитник «Ростова» Илья Вахания объяснил почему перешел из «Зенита-2» в команду Валерия Карпина. В 4-м туре РПЛ ростовчане разгромили «Рубин» (3:0).

    Илья Вахания
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    Илья Вахания

    «Отличная игра с большим количеством опасных моментов. Слава богу, что мы победили, и победили достаточно уверенно. Всё отлично. Отличный коллектив.

    Карпин? Всё отлично, сейчас мне комфортно. Карпин доверяет молодым. Ты выходишь и не боишься ошибиться.

    Почему выбрал "Ростов"? Я был в "Зените‑2". Там, конечно, намного меньше шансов пробиться в основную команду, поэтому решил двигаться в другом направлении», — приводит слова Вахании «Матч ТВ».

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    • Напомним, что Вахания перешел из «Зенита-2» в это межсезонье. В следующем туре «Ростов» сыграет с «Сочи» 19 августа.

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