Вахания высказался о победе «Ростова» в матче РПЛ с «Рубином»

Защитникобъяснил почему перешел изв команду. В 4-м туре РПЛ ростовчане разгромили (3:0).

«Отличная игра с большим количеством опасных моментов. Слава богу, что мы победили, и победили достаточно уверенно. Всё отлично. Отличный коллектив.

Карпин? Всё отлично, сейчас мне комфортно. Карпин доверяет молодым. Ты выходишь и не боишься ошибиться.

Почему выбрал "Ростов"? Я был в "Зените‑2". Там, конечно, намного меньше шансов пробиться в основную команду, поэтому решил двигаться в другом направлении», — приводит слова Вахании «Матч ТВ».

Напомним, что Вахания перешел из «Зенита-2» в это межсезонье. В следующем туре «Ростов» сыграет с «Сочи» 19 августа.