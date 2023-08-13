Осинькин — про трансферы «Крыльев Советов»: Уже продали всех

Наставник «Крыльев Советов»высказался по поводу возможного изменения трансферной политики в клубе.

«Или уже продали всех и теперь нужно взрастить других, чтобы продать. Два года назад в это время мы стартовали после выхода из ФНЛ. Много в первом круге тогда играли — Горшков, Ломаев. Солдатенков делил время с Бегичем и Черновым. Пруцев, Сергеев, Сарвели, Зиньковский — в других клубах. Сейчас мы немного стабилизировались, стало легче. Для любой команды стабильность идет в плюс в плане командных действий», — цитирует специалиста «СЭ».

В 4-м туре РПЛ «Крылья Советов» разошлись миром с «Локомотивом» (1:1).