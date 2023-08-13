«Динамо» — «Балтика»: счет матча 2:0, обзор голов

4-й тур РПЛ продолжил матч между. Встреча прошла в Москве.

Календарь и таблица РПЛ

Бело-голубые победили со счетом 2:0. В первом тайме команды голов не забили. Все самое интересное произошло после перерыва. У хозяев отличились Станислав Бессмертный и Денис Макаров.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Балтика 2:0 Голы: 1:0 Станислав Бессмертный (55'), 2:0 Даниэль Мишкич (75') Динамо: Антон Шунин, Станислав Бессмертный, Фабиан Бальбуэна, Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев, Диего Лаксальт, Даниил Фомин, Вячеслав Грулёв, Фёдор Смолов, Муми Нгамал, Константин Тюкавин Балтика: Евгений Латышонок, Никола Радмановац, Александр Пуцко, Александр Жиров, Кирилл Маляров, Артур Галоян, Ян Казаев, Сергей Пряхин, Роберто Фернандес, Гедеон Гузина, Максим Кузьмин Предупреждение: Ярослав Гладышев (89')

«Динамо» набрало 7 очков и поднялось на 5-е место в таблице РПЛ. «Балтика» (3) идет на 12-й позиции.