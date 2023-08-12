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    «Локомотив» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд

    «Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз, составы, коэффициенты

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    «Локомотив» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ.

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    «Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Фассон, Погостнов, Ненахов, Баринов, Карпукас, Миранчук, Пиняев, Глушенков, Сарвели.

    Запасные: Гилерме, Худяков, Марадишвили, Изидор, Митай, Кузьмичев, Щетинин, Сильянов, Куликов, Самошников, Морозов, Рыбчинский.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Бабкин, Костанца, Гарре, Салтыков, Шитов, Хубулов.

    Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Барач, Лысов, Рассказов, Витюгов, Иванисеня, Бобер, Рахманович, Карпицкий.

    Начало матча запланировано на 15:00. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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