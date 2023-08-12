Галактионов: Если не привязываться к очкам, есть глубочайший осадок по качеству игры

Главный тренервысказался относительно поединка против(1:1).

«Можно ли сказать, что эта ничья равносильна победе? Если не привязываться к очкам, есть глубочайший осадок по качеству игры. Мы действовали неважно. По созданным моментам "Крылья Советов" были близки к победе. Мы были очень пассивны в атаке.

Замены не усилили игру? Сейчас сложно сказать по горячим следам. Те планы, которые у нас были, не сработали.

Пара защитников Погостнов ‑ Фассон? Нужно проанализировать на холодную голову, пока сложно анализировать то, как они сыграли.

Не только игра впереди, вообще в целом. К сожалению, надо признать, что мы пока не можем найти те нити, от которых можно оттолкнуться», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 5 очков в 4-х встречах. В активе «Крыльев Советов» 8 баллов.