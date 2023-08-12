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    Дембеле отреагировал на переход в «ПСЖ»

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    Новичок «ПСЖ» Усман Дембеле прокомментировал переход в стан парижского клуба.

    Усман Дембеле
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    Усман Дембеле

    «Я очень рад присоединиться к "Пари Сен-Жермен" и хочу играть в своих новых цветах. Я надеюсь и дальше расти здесь и радовать всех любителей клуба», — цитирует Дембеле пресс-служба парижан.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатит «Барсе» за Дембеле 50 миллионов евро. При этом половину из этой суммы получат игрок и его агент.

    В прошлом сезоне Дембеле сыграл за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, отметившись в них восемью голами и девятью результативными передачами.

    Напомним, что «Барселона» купила Дембеле у дортмундской «Боруссии» в 2017 году за 135 миллионов евро.

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