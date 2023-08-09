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    «Зенит» минимально обыграл «Крыльев Советов» в матче Кубка России

    «Крылья Советов» — «Зенит»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России.

    «Зенит»
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    «Зенит»

    Единственный гол «Зенит» забил на 50-й минуте встречи. Нападающий команды Иван Сергеев получил верховую передачу от партнера, отработал мяч и попал точно в верхний угол ворот. Этим голом форвард принес победу для своей команды.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа C
    Крылья Советов — Зенит 0:1
    Гол: 0:1 Иван Сергеев (50') Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Александр Солдатенков, Матео Барач, Гленн Бейл, Дмитрий Иванисеня, Амар Рахманович, Максим Витюгов, Бенхамин Гарре, Владислав Шитов, Егор Карпицкий Зенит: Александр Васютин, Вячеслав Караваев, Erakovic S., Нуралы Алип, Марио Фернандес, Дмитрий Васильев, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Иван Сергеев, Густаво Мантуан Предупреждение: Эдуардо Кейрос (90+6')

    В следующем матче «Зенит» сыграет с «Факелом» 13 августа, а «Крылья Советов» встретятся с «Локомотивом» 12 августа.

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