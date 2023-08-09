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    Рябчук оценил свой дебют в составе «Спартака»

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    Защитник московского «Спартака» Олег Рябчук поделился своими впечатлениями от дебюта в составе красно-белых в матче второго тура группового этапа Кубка России против «Пари НН».

    Олег Рябчук
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    Олег Рябчук

    Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу столичного клуба.

    «Очень доволен первым матчем, победой, это важно для нас. Спасибо за поддержку, жду вас на следующей игре.

    Первое впечатление от российского футбола? Не так легко, как все думают, тяжело, надо набираться опыта. Главное, что вместе хорошо работаем.

    Я тренировался три дня, мы еще не знаем друг друга. Сегодня старался играть и в атаке, и в обороне. Стал ли сюрпризом выход на поле? Нет. На сколько процентов готов? На 85», — сказал Рябчук в эфире «Матч ТВ».

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