Рахимов о поражении «Рубина»: Допускаем одну ошибку и нас наказывают

Главный тренерназвал причины поражения в матче группового этапа Кубка России с(0:1).

Мы играем нормально, но, к сожалению, допускаем одну ошибку и нас наказывают. Пока занимаемся мазохизмом, сами себя режем. Сказать, что матч играли не очень хорошо, не могу.

Сегодня выглядели очень неплохо, но мы не выигрываем, а значит, надо перейти на другую игру с максимальной самоотдачей, где нужно биться. После игры выходить и быть в крови.

Вратарь Янович? Он сам осознает ошибку. Говорить ему об этом неправильно. Он понимает, что, идя на выход, надо попадать по мячу, но и другие футболисты должны доигрывать эпизод. Случился такой момент, что делать.

Нам в первую очередь надо делать акцент на чемпионат, но мы не хотим делить.

Кубок России — это официальный турнир, мы хотим и в нем показывать игру. Если берем оба матча, то проигрываем по 0:1, но нигде мы не уступали по игре. Это еще более обидно, но в какой‑то степени вселяет оптимизм«, — сказал Рахимов в эфире "Матч ТВ".

"Рубин" еще не выиграл ни одного из 5-и матчей в нынешнем сезоне, трижды проиграв и дважды сыграв вничью. В следующем поединке казанцы встретятся с "Ростовом" в рамках 4-го тура РПЛ 12 августа.