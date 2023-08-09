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    Рахимов о поражении «Рубина»: Допускаем одну ошибку и нас наказывают

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов назвал причины поражения в матче группового этапа Кубка России с «Локомотивом» (0:1).

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    Мы играем нормально, но, к сожалению, допускаем одну ошибку и нас наказывают. Пока занимаемся мазохизмом, сами себя режем. Сказать, что матч играли не очень хорошо, не могу.

    Сегодня выглядели очень неплохо, но мы не выигрываем, а значит, надо перейти на другую игру с максимальной самоотдачей, где нужно биться. После игры выходить и быть в крови.

    Вратарь Янович? Он сам осознает ошибку. Говорить ему об этом неправильно. Он понимает, что, идя на выход, надо попадать по мячу, но и другие футболисты должны доигрывать эпизод. Случился такой момент, что делать.
    Нам в первую очередь надо делать акцент на чемпионат, но мы не хотим делить.

    Кубок России — это официальный турнир, мы хотим и в нем показывать игру. Если берем оба матча, то проигрываем по 0:1, но нигде мы не уступали по игре. Это еще более обидно, но в какой‑то степени вселяет оптимизм«, — сказал Рахимов в эфире "Матч ТВ".

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