Тульский «Арсенал» переиграл «Енисей»

«Арсенал» Тула Фото: globallookpress.com
Дублем в этом противостоянии отметился нападающий Джонатан Окоронкво.
Футбол. Россия. ФНЛ
Арсенал Тула — Енисей 2:0
Голы: 1:0 Джонатан Окоронкво (9'), 2:0 Джонатан Окоронкво (25') Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Илья Быковский, Geloyan I., Ансор Хабибов, Levin V., Makarov A., Ифеани Дэвид Ндука, Джонатан Окоронкво, Алексей Померко, Артём Попов Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Никита Глушков, Егор Иванов, Валерий Кичин, Валерий Кичин, Александр Ломакин, Александр Масловский, Никита Раздорских, Savelyev M., Виталий Стежко Предупреждения: Джонатан Окоронкво (54'), Levin V. (71'), Алексей Померко (71'), Валерий Кичин (71'), Виталий Стежко (71'), Валерий Кичин (74'), Рустам Халназаров (74'), Михаил Яковлев (84'), Никита Кокарев (90+1')
В турнирной таблице тульский клуб располагается на десятой строчке, набрав пять очков. «Енисей идёт на предпоследнем, 17-м месте, набрав три очка.