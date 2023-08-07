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    Тульский «Арсенал» переиграл «Енисей»

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    В матче 4-го тура первой лиги Первой лиги России тульский «Арсенал» на своем поле обыграл «Енисей» со счетом 2:0.

    «Арсенал» Тула
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    «Арсенал» Тула

    Дублем в этом противостоянии отметился нападающий Джонатан Окоронкво.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Арсенал Тула — Енисей 2:0
    Голы: 1:0 Джонатан Окоронкво (9'), 2:0 Джонатан Окоронкво (25') Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Илья Быковский, Geloyan I., Ансор Хабибов, Levin V., Makarov A., Ифеани Дэвид Ндука, Джонатан Окоронкво, Алексей Померко, Артём Попов Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Никита Глушков, Егор Иванов, Валерий Кичин, Валерий Кичин, Александр Ломакин, Александр Масловский, Никита Раздорских, Savelyev M., Виталий Стежко Предупреждения: Джонатан Окоронкво (54'), Levin V. (71'), Алексей Померко (71'), Валерий Кичин (71'), Виталий Стежко (71'), Валерий Кичин (74'), Рустам Халназаров (74'), Михаил Яковлев (84'), Никита Кокарев (90+1')

    В турнирной таблице тульский клуб располагается на десятой строчке, набрав пять очков. «Енисей идёт на предпоследнем, 17-м месте, набрав три очка.

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