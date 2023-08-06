«Севилья» и «Атлетико» расписали мировую в товарищеском матче

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
На гол форварда севильцев Рафаэля Мира на 66-й минуте, мадридцы ответили результативным ударом Анхеля Корреа — на 84-й.
Чемпионат Испании стартует 11 августа. В первом туре «Севилья» встретится с «Валенсией». Матч состоится 11 августа, а «Атлетико» проведет свой матч 14 августа, где встретятся с «Гранадой».
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Атлетико — Севилья 1:1
Голы: 0:1 Рафаэль Мир Висенте (66'), 1:1 Анхель Корреа (84') Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Чаглар Сёюнджю (Сесар Аспиликуэта, 46'), Марио Эрмосо, Родриго Рикельме (Аксель Витсель, 71'), Родриго Де Пауль (Пабло Барриос Ривас, 71'), Коке, Маркос Льоренте (Тома Лемар, 59'), Янник Карраско (Самуэль Лино, 71'), Антуан Гризманн (Анхель Корреа, 71'), Мемфис Депай (Альваро Мората, 46') Севилья: Лукас Окампос, Иван Ромеро де Авила Араке (Рафаэль Мир Висенте, 62'), Сусо (Juanlu Sanchez, 79'), Оливер Торрес (Джибриль Соу, 62'), Жоан Жордан, Иван Ракитич (Manuel Bueno Sebastian, 61'), Адрия Хинер (Кике Салас, 79'), Неманья Гудель, Луак Баде (Federico Gattoni, 61'), Хесус Навас, Марко Дмитрович (Яссин Буну, 46') Предупреждения: Чаглар Сёюнджю (33'), Жоан Жордан (56')
В минувшем розыгрыше Ла Лиги «Атлетико» занял третье место, а «Севилья» — 12 место.