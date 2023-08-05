ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Аксель ДисасиПреемник Тиагу Силвы. Почему «Челси» потратил 45 млн евро на Дисаси
  • 14:43
    • Хейлунн подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»
  • 14:09
    • «Крылья Советов» и «Ростов» опубликовали составы на матч 3-го тура РПЛ
  • 12:31
    • Официально: Гвардиол стал игроком «Манчестер Сити»
  • 11:46
    • «Челси» объявил о трансфере вратаря «Брайтона»
  • 10:50
    • «Локомотив» получил от «Вердера» улучшенное предложение по Тикнизяну
    Все новости спорта

    Кириченко заявил, что сборная России точно не сильнее Ирана

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Ирана
    Бывший помощник главного тренера «Динамо» Махачкала Курбана Бердыева Дмитрий Кириченко высказался об уровне футбола в Иране.

    Дмитрий Кириченко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Кириченко

    «В футбольном плане ничего специфического в Иране нет. Я не сказал бы, что там что-то отличается от других стран, от того же Казахстана. Скажу, что иранская нация физически сильная, очень много быстрых, сильных и высоких игроков. Матчи местной лиги проходят достаточно интенсивно.

    Сборная Россия почувствовала это на себе. На данный момент, сборная России точно не сильнее Ирана. Не только там Азмун есть. Много игроков, которые играют за рубежом, кто-то выступает даже в топ-лиге», — сказал Кириченко СЭ.

    Напомним, что Кириченко работал вместе с Бердыевым в иранском «Тракторе».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА и «Локомотив» сыграют вничью?
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Команда Карпина продолжит идти без поражений
  • «Крылья Советов» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сможет ли «Спартак» продлить победную серию?
  • «Рубин» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 5 августа
  • Сегодня в 21:05
    •  3.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Рубин — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Оренбург — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Гауфф — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Блэкберн — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Баэс — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры