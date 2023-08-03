«Урарту», РФШ, «Паневежис» и «Динамо» Тбилиси вылетели из Лиги конференций

Подошли к концу ряд ответных матчей квалификации Лиги конференций.

Армянский «Урарту» проиграл румынскому «Фарулу» со счетом 2:3. Благодаря победе в обеих играх дальше прошла команда из Румынии.

Азербайджанский «Сабах» одолела латвийский РФШ с результатом 2:1. В первом поединке уверенную победу добыла также команда из Азербайджана, которая и вышла в следующий раунд квалификации Лиги конференций.

В другой игре литовский «Паневежис» и израильский «Хапоэль» сыграли вничью 1:1, но за счет победы в первой игре общую викторию добыла команда из Израиля.

Финский КуПС и североирландский «Дерри Сити» сыграли вничью 3:3, но дальше прошла из Северной Ирландии благодаря виктории в первом поединке.

И, наконец, тбилисское «Динамо» неожиданно уступило мальтийскому «Хамруну» и покинуло европейский турнир.