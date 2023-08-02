Рубен Невеш заявил, что чемпионат Саудовской Аравии станет одним из самых сильнейших в мире

Полузащитниквысказался о перспективах чемпионата Саудовской Аравии в ближайшие годы.

«Мы пришли не только из-за денег. Мы пришли в сильную лигу, которая стремится войти в число лучших в мире. Конкуренция и сила — это не уникальные черты какой-то одной лиги. То, что о чемпионате Саудовской Аравии плохо отзываются, говорит о страхе лишиться места в центре внимания.

Саудовская лига очень сильна и станет одной из сильнейших в мире. Если не в этом году, то в ближайшие два», — сказал Невеш Modarajalhilal.

Напомним, что Рубен Невеш в это межсезонье перешел из «Вулверхэмптона» в «Аль-Хиляль».