Клопп призвал ФИФА и УЕФА вмешаться в трансферную активность клубов из Саудовской Аравии

Главный тренер «Ливерпуля»выразил недовольство тем фактом, что в топ-5 европейских лигах летнее трансферное окно закрывается 1 сентября, а в Саудовской Аравии оно продлится до 20 сентября.

«В данный момент у Саудовской Аравии огромное влияние. Самое худшее, что я думаю, это то, что трансферное окно в Саудовской Аравии открыто на три недели дольше.

Если я прав, то, по крайней мере, Европе это не идет на пользу. УЕФА или ФИФА должны найти решение. Но, в конце концов, в данный момент я точно не знаю, что произойдет», — цитирует Клоппа BBC.

Напомним, что этим летом полузащитники Джордан Хендерсон и Фабинью покинули «Ливерпули» ради перехода в Саудовскую Аравию.