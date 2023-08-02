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    Клопп призвал ФИФА и УЕФА вмешаться в трансферную активность клубов из Саудовской Аравии

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство тем фактом, что в топ-5 европейских лигах летнее трансферное окно закрывается 1 сентября, а в Саудовской Аравии оно продлится до 20 сентября.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «В данный момент у Саудовской Аравии огромное влияние. Самое худшее, что я думаю, это то, что трансферное окно в Саудовской Аравии открыто на три недели дольше.

    Если я прав, то, по крайней мере, Европе это не идет на пользу. УЕФА или ФИФА должны найти решение. Но, в конце концов, в данный момент я точно не знаю, что произойдет», — цитирует Клоппа BBC.

    Напомним, что этим летом полузащитники Джордан Хендерсон и Фабинью покинули «Ливерпули» ради перехода в Саудовскую Аравию.

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