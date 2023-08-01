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    Стало известно где может оказаться Захарян после срыва трансфера в «Лацио»

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    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может перейти во французский «Страсбург». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    После того, как трансфер Захаряна в «Лацио» сорвался, игрок может перейти в «Страсбург».

    К тому же была информация, что если полузащитник перейти во французский клуб, то может оказаться в «Челси» уже в 2024 году.

    Помимо «Страсбурга», в услугах Захаряна заинтересован итальянский «Дженоа».

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    • В прошлом сезоне полузащитник провел 27 матчей в РПЛ, забил 4 гола и сделал 7 голевых передач. Захарян уже успел провести 2 встречи в сезоне 2023/2024 Премьер-лиги, забил гол и сделал результативную передачу.

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