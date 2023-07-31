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    Игнашевич: Умения терпеть пока не хватает. Этому нужно учиться

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    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о матче второго тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2).

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    «Хотелось большего. Были хорошие моменты. Не смогли забить. Чувствовалось превосходство в свежести, легкости. Но умения терпеть пока не хватает. Этому нужно учиться.

    Уже разобрали игру по горячим следам. Все мысли только о "Факеле". Что до состояния команды, физически мы во всех трех матчах были лучше. Единственное, повторюсь, нужно набраться опыта и научиться терпеть. Ключевые моменты матчей — это там, где мы не дотерпели», — приводит слова Игнашевича «Спорт-Экспресс».

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