Игнашевич: Умения терпеть пока не хватает. Этому нужно учиться

Главный тренервысказался о матче второго тура чемпионата России со(1:2).

«Хотелось большего. Были хорошие моменты. Не смогли забить. Чувствовалось превосходство в свежести, легкости. Но умения терпеть пока не хватает. Этому нужно учиться.

Уже разобрали игру по горячим следам. Все мысли только о "Факеле". Что до состояния команды, физически мы во всех трех матчах были лучше. Единственное, повторюсь, нужно набраться опыта и научиться терпеть. Ключевые моменты матчей — это там, где мы не дотерпели», — приводит слова Игнашевича «Спорт-Экспресс».