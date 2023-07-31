Хлусевич: Соперник дал нам бой

Защитниквысказался о матче второго тура РПЛ с(2:1).

«Тяжелая игра, немного огорчил гол в концовке. Легких соперников не бывает, соперник дал нам бой. Возможно, у "Балтики" была особая мотивация из-за армейского прошлого их тренера, это надо у них спрашивать, но у нас всегда есть мотивация на каждого соперника, так как мы боремся за самые высокие места», — приводит слова Хлусевича ТАСС.

«Спартак» набрал шесть очков в двух турах сезона-2023/2024 и занимают второе место. «Балтика» находится на 15-м месте, проиграв два первых матча.