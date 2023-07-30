ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Зенит»Карпин остановил «Зенит». Действющий чемпион упустил победу в Ростове
  • 14:06
    • «Рубин» — «Оренбург»: стартовые составы команд
  • 14:00
    • Свентек вышла в финал турнира в Варшаве
  • 13:40
    • Трансфер Захаряна в «Лацио» под угрозой срыва
  • 12:18
    • Семак ответил на вопрос о будущем Вендела
  • 07:41
    • Гейджи нокаутировал Порье в реванше на турнире UFC 291
    Все новости спорта

    «Спартак» не отправлял в РПЛ запрос на перенос игры с «Уралом»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Урал Спартак
    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал об обращении «Спартака» с просьбой о переносе матча 4-го тура РПЛ с 11 на 12 августа.

    Григорий Иванов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Григорий Иванов

    «Почему мы должны переносить матч со "Спартаком"? Мы в таком же положении находимся. У нас также будет три игры за неделю. "Спартак" обращался. Мы не отказывали, они обратились в РПЛ, но там не договорились. Отказала РПЛ, да и мы не очень хотели переносить игру», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

    Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов также высказался на эту тему.

    «Спартак официально не направлял в РПЛ запроса о переносе матча с "Уралом", намеченного на 11 августа в Екатеринбурге. Чтобы отказать или удовлетворить какой-то запрос, нужно его получить.

    Дата матча "Урал" — "Спартак" в календаре четвертого тура определена в связи с пожеланиями МВД РФ. Клубы были проинформированы об этом еще до утверждения расписания», — заявил Фетисов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» и «Сочи» забьют друг другу
  • «Краснодар» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • ЦСКА наберет первые очки в новом сезоне РПЛ
  • «Ахмат» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Локомотив» продолжит побеждать?
  • «Факел» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.07
  • Экспресс дня 30 июля
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Краснодар — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Факел — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Рубин — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Атлетико Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Гояс — Гремио
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры