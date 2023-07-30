«Спартак» не отправлял в РПЛ запрос на перенос игры с «Уралом»

Президентрассказал об обращениис просьбой о переносе матча 4-го тура РПЛ с 11 на 12 августа.

«Почему мы должны переносить матч со "Спартаком"? Мы в таком же положении находимся. У нас также будет три игры за неделю. "Спартак" обращался. Мы не отказывали, они обратились в РПЛ, но там не договорились. Отказала РПЛ, да и мы не очень хотели переносить игру», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов также высказался на эту тему.

«Спартак официально не направлял в РПЛ запроса о переносе матча с "Уралом", намеченного на 11 августа в Екатеринбурге. Чтобы отказать или удовлетворить какой-то запрос, нужно его получить.

Дата матча "Урал" — "Спартак" в календаре четвертого тура определена в связи с пожеланиями МВД РФ. Клубы были проинформированы об этом еще до утверждения расписания», — заявил Фетисов.