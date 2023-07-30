ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Зенит»Карпин остановил «Зенит». Действющий чемпион упустил победу в Ростове
  • 12:18
    • Семак ответил на вопрос о будущем Вендела
  • 07:41
    • Гейджи нокаутировал Порье в реванше на турнире UFC 291
  • 02:16
    • «Барселона» крупно обыграла «Реал» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    «Наполи» отклонил предложение «Аль-Хиляля» в размере 130 миллионов евро по Осимхену

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Наполи Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль
    Нападающий сборной Нигерии и итальянского «Наполи» Виктор Осимхен мог продолжить карьеру в саудовском «Аль-Хиляле».

    Виктор Осимхен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Осимхен

    Il Mattino сообщает, что неаполитанцы отклонили предложение саудовцев по форварду.

    «Аль-Хиляль» предложил за 24-летнего нигерийца 130 миллионов евро, но неаполитанцы отклонили трансфер, поскольку хотят получить за игрока не менее 200 миллионов.

    Осимхен с сентября 2020 года выступает за итальянский «Наполи». Действующее соглашение между нигерийцем и неаполитанцами рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Виктора в 120 миллионов евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» и «Сочи» забьют друг другу
  • «Краснодар» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • ЦСКА наберет первые очки в новом сезоне РПЛ
  • «Ахмат» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Смогут ли «Рубин» и «Оренбург» определить победителя?
  • «Рубин» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.07
  • Экспресс дня 30 июля
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Краснодар — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Рубин — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Атлетико Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Гояс — Гремио
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  4.01
  • Экспресс дня 31 июля
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Попырин — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры