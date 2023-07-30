«Наполи» отклонил предложение «Аль-Хиляля» в размере 130 миллионов евро по Осимхену

Нападающий сборной Нигерии и итальянскогомог продолжить карьеру в саудовском

Il Mattino сообщает, что неаполитанцы отклонили предложение саудовцев по форварду.

«Аль-Хиляль» предложил за 24-летнего нигерийца 130 миллионов евро, но неаполитанцы отклонили трансфер, поскольку хотят получить за игрока не менее 200 миллионов.

Осимхен с сентября 2020 года выступает за итальянский «Наполи». Действующее соглашение между нигерийцем и неаполитанцами рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Виктора в 120 миллионов евро.