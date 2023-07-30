«Факел» — «Локомотив»: счет матча 1:3, обзор голов

Первый гол гости забили уже на 13-й минуте встречи. Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба выиграл верховую борьбу у чужих ворот и переправил мяч в ворота.
На 33-й минуте форвард «Факела» Евгений Марков сумел забить гол и сравнять счет в этой встрече.
Уже во втором тайме, на 60-й минуте «Локомотив» вновь вышел вперед. После подачи углового защитник Наир Тикнизян подобрал мяч и вогнал его в ворота — 2:1.
Спустя всего 7 минут нападающий «железнодорожников» Сергей Пиняев получил отличную передачу от партнера по команде, вышел на рандеву с голкипером «Факела» и не промахнулся.
На 89-й минуте все тот же защитник «Локомотива» Наир Тикнизян сделал счет разгромным. Игрок получил передачу от партнера по команде, забив гол низом с выгодной позиции.
После этого матча «Локомотив» занимает 3-е место в таблице после двух встреч, а «Факел» — на последней 16-й строчке.