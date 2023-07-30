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    Дубль Тикнизяна помог «Локомотиву» обыграть «Факел» в матче РПЛ

    «Факел» — «Локомотив»: счет матча 1:3, обзор голов

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    «Локомотив» одолел «Факел» (3:1) в матче 2-го тура российской Премьер-лиги.

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    Первый гол гости забили уже на 13-й минуте встречи. Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба выиграл верховую борьбу у чужих ворот и переправил мяч в ворота.

    На 33-й минуте форвард «Факела» Евгений Марков сумел забить гол и сравнять счет в этой встрече.

    Уже во втором тайме, на 60-й минуте «Локомотив» вновь вышел вперед. После подачи углового защитник Наир Тикнизян подобрал мяч и вогнал его в ворота — 2:1.

    Спустя всего 7 минут нападающий «железнодорожников» Сергей Пиняев получил отличную передачу от партнера по команде, вышел на рандеву с голкипером «Факела» и не промахнулся.

    На 89-й минуте все тот же защитник «Локомотива» Наир Тикнизян сделал счет разгромным. Игрок получил передачу от партнера по команде, забив гол низом с выгодной позиции.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Факел — Локомотив 1:4
    Голы: 0:1 Артём Дзюба (13'), 1:1 Markov E. (33'), 1:2 Наир Тикнизян (60'), 1:3 Сергей Пиняев (67'), 1:4 Наир Тикнизян (89') Факел: Александр Беленов, Василий Черов, Сергей Божин, Игорь Калинин, Руслан Магаль, Андрей Мендель, Ираклий Квеквескири, Motpan N., Ильнур Альшин, Markov E., Хызыр Аппаев Локомотив: Илья Лантратов, Илья Самошников, Иван Кузьмичёв, Егор Погостнов, Наир Тикнизян, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов, Вильсон Изидор, Артём Карпукас, Сергей Пиняев, Артём Дзюба Предупреждения: Хызыр Аппаев (13'), Егор Погостнов (24'), Сергей Пиняев (66'), Сергей Божин (69'), Bagamaev A. (83'), Илья Лантратов (84')

    После этого матча «Локомотив» занимает 3-е место в таблице после двух встреч, а «Факел» — на последней 16-й строчке.

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