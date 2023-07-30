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    Федотов о победе над «Ахматом»: Хорошо, что всё хорошо закончилось

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    Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу в матче РПЛ над «Ахматом» (3:2).

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Эмоций много, очень хотели победить. Команда показала себя с хорошей стороны, показала волю, характер и мастерство. Прекрасно понимаем, как непросто играть в Грозном. Чтобы победить здесь, нужно выложиться не на 100, а на 300% из‑за ожесточённого давления со стороны "Ахмата". Когда повели в счёте, имели несколько моментов, чтобы перевести игру в спокойное русло, но футбол непредсказуем — привезли себе пенальти. Потом было удаление на ровном месте, но в равных составах смотрелись не хуже, создавали моменты и нашли свой шанс.

    Когда забили первый мяч, говорили, что всё только начинается. Футбол устроен таким образом, что как только даешь слабину, соперник это сразу чувствует. "Ахмат" стал больше доставлять мяч в штрафную, где вероятность совершить ошибку больше. В этом плане мы как раз расслабились. То, что мы играли в большинстве, сделало с ЦСКА злую шутку. Хорошо, что всё хорошо закончилось. Пришлось запускать максимальные обороты, чтобы исправить ситуацию. Хотели одержать победу, стремились к этому, и эту победу нашли», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

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