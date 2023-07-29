Гончаренко: В ближайших играх мы не увидим Бикфалви, Газинского и Шатова

Главный тренеррассказал о положении дел в команде из Екатеринбурга.

«Перепады в игре? Нужно понимать, против какой команды мы играем. Как в матче с ЦСКА, так и в игре с "Локомотивом" моментами мы играем хорошо, моментами — плохо. Это игра, инициатива переходит от одной команды к другой. Нам важно, чтобы мы умели создавать моменты и хорошо обороняться.

Определились ли мы ко второму туру со стартовым составом? Это достаточно условно, у нас многие игроки травмированы, мы до сих пор ищем какие‑то сочетания, поэтому я бы так не сказал. Что касается травм, в ближайших играх мы не увидим Бикфалви, Газинского и Шатова», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».