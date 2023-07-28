В РФС отреагировали на жесткую критику со стороны Карпина

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС)поделился мнением о недавних высказываниях главного тренера «Ростова»

Карпин выразил недовольство работой РФС в связи с тем, что «Ростову» запретили регистрировать новичков.

«Такие эмоциональные заявления мы воспринимаем как эмоциональные заявления.

Валерий Георгиевич на тот момент не владел всей информацией по ситуации. Мы с ним уже подробно пообщались на эту тему.

В принципе, можно понять и тренера, и клуб. Но есть нюанс: по подобным основаниям были наложены аналогичные запреты со стороны ФИФА на 13 наших клубов», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста, перешедшего в «Ростов» в 2020 году и приостановившего контракт с клубом весной 2022 года.