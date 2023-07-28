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    Генсек РФС: Нам нужно большее количество сборных, которые готовы сыграть с Россией

    Футбол Сборная России Футбол России РФС Товарищеские матчи
    Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, как продвигаются поиски соперников для сборной России.

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    По словам Митрофанова, этот вопрос обсуждался также на форуме «Россия — Африка».

    «Надо же приятное совмещать с полезным. С одной стороны, форум только начался, а с другой — мы уже сейчас видим плюсы от участия в нем. Для нас год в таком формате — и на петербургском форуме (ПМЭФ‑2023), и здесь — это наш первый опыт. Тем не менее мы видим, что определенный интерес представителей Африки к нашему стенду и той работе, которую мы делаем, есть.

    Понятно, что саммит гуманитарный, но хотелось бы, чтобы в будущем на нем было больше представителей спортивного направления. Футбола в частности. Сейчас его здесь не так много, но ряд федераций прислали свои делегации, мы провели ряд переговоров, планируется подписание соглашений. Важно понимать, что этот саммит — это не конечная точка работы, а только начало, основа для развития диалога с нашими коллегами.

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    • Что касается товарищеских матчей, нам нужна большая вариативность. С Азией мы играем в период, когда у азиатских сборных нет официальных матчей. Но сейчас они начнутся, и сборные будут заняты. Нам нужно большее количество сборных, которые в эти короткие перерывы имеют возможность с нами сыграть.

    Движение в целом идет. Если раньше, находясь в системе организованных ФИФА и УЕФА соревнований, у нас по большему счету отсутствовала необходимость по активному поиску и выстраиванию прямых отношений с федерациями, то сейчас мы поставлены в условия, когда эти отношения мы должны выстраивать», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

    Ранее стало известно, что на 12 сентября у сборной России запланирован товарищеский матч с Катаром. Игра пройдет в Дохе.

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