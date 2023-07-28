Гендиректор «Пахтакора»: Файзуллаев попрощается завтра, когда мы с ЦСКА уладим все детали

Генеральный директоррассказал, когда может быть завершена сделка по переходу 19-летнего вингера командыв ЦСКА.

«Пока мы находимся в процессе переговоров с ЦСКА, российский клуб нам выслал письмо на трансфер Аббосбека Файзуллаева. Наш клуб не планировал продавать игрока, но сам футболист изъявил желание перейти в команду уровня РПЛ и воспользовался пунктом в своем контракте, который предусматривает определенную сумму выкупа. Свое решение он мотивирует тем, что ему хочется развиваться. Не знаю, кто ему это внушил, но действительно на Файзуллаева был и есть огромный спрос от других клубов.

Футболист еще не попрощался с командой. Скорее всего, игрок это сделает завтра, когда между нами и ЦСКА будут улажены все детали. Когда игрок прибудет в Москву, мне не известно, но по его будущему уже точно все ясно. Сегодня у "Пахтакора" игра, и пока я не в курсе, сыграет Аббосбек в этой встрече или нет.

Файзуллаев — молодой футболист, игрок основного состава, и это, безусловно, существенная потеря для нас, но непонятно, насколько это хорошее усиление для ЦСКА. Как руководитель я категорически против того, чтобы Аббосбек переходил в такую жесткую лигу, как РПЛ. У нас были большие планы на этого футболиста», — приводит слова Адисмана Sport24.