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    Гендиректор «Пахтакора»: Файзуллаев попрощается завтра, когда мы с ЦСКА уладим все детали

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    Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман рассказал, когда может быть завершена сделка по переходу 19-летнего вингера команды Аббосбека Файзуллаева в ЦСКА.

    Аббосбек Файзуллаев
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    Аббосбек Файзуллаев

    «Пока мы находимся в процессе переговоров с ЦСКА, российский клуб нам выслал письмо на трансфер Аббосбека Файзуллаева. Наш клуб не планировал продавать игрока, но сам футболист изъявил желание перейти в команду уровня РПЛ и воспользовался пунктом в своем контракте, который предусматривает определенную сумму выкупа. Свое решение он мотивирует тем, что ему хочется развиваться. Не знаю, кто ему это внушил, но действительно на Файзуллаева был и есть огромный спрос от других клубов.

    Футболист еще не попрощался с командой. Скорее всего, игрок это сделает завтра, когда между нами и ЦСКА будут улажены все детали. Когда игрок прибудет в Москву, мне не известно, но по его будущему уже точно все ясно. Сегодня у "Пахтакора" игра, и пока я не в курсе, сыграет Аббосбек в этой встрече или нет.

    Файзуллаев — молодой футболист, игрок основного состава, и это, безусловно, существенная потеря для нас, но непонятно, насколько это хорошее усиление для ЦСКА. Как руководитель я категорически против того, чтобы Аббосбек переходил в такую жесткую лигу, как РПЛ. У нас были большие планы на этого футболиста», — приводит слова Адисмана Sport24.

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