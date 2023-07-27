Агент форварда «Баии» подтвердил интерес со стороны «Краснодара»

, агент нападающегоиз, ответил на вопрос о возможном переходе игрока в «Краснодар».

Ранее сообщалось, что «быки» заинтересованы в услугах 28-летнего бразильца, но «Байя» не планирует отпускать своего футболиста. Однако отмечалось, что хорошее предложение со стороны «Краснодара» может изменить решение бразильской команды.

«Да, интерес к нему со стороны "Краснодара" есть, но я не думаю, что "Байя" заинтересована в том, чтобы его отпустить. Он важный игрок команды и имеет долгосрочный контракт, на данный момент так», — заявил агент в комментарии «Евро-Футбол.Ру».

Контракт Адемира с клубом рассчитан до конца 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 3,5 млн евро.