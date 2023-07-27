Адамов заявил, что переход в «Зенит» является для него большим вызовом

Голкипервысказался о своем переходе изв петербургскую команду.

«Эмоции самые положительные. Я давно к этому шёл, для меня этот переход — большой вызов и большая ответственность. Постараюсь приложить все усилия, чтобы развиваться самому и как можно больше помочь новой команде.

Какие мои лучшие, самые яркие вратарские качества? Не люблю себя оценивать, для меня это очень сложно, но я бы ответил, что трудолюбие. Для меня это самое важное качество», — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита».

Голкипер подписал контракт с «сине-бело-голубыми» до лета 2027 года. В прошлом сезоне Адамов провел 21 матч за «Сочи», в двух из которых отыграл на ноль.