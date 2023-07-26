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    Писарев рассказал, почему ЦСКА проиграет «Оренбургу»

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    Тренер сборной России Николай Писарев поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Оренбургом» в первом туре группового этапа Кубка России.

    Николай Писарев
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    Николай Писарев

    «"Оренбург" играет дома, а ЦСКА обескровлен. Видел игру ЦСКА с "Уралом", там была травма Роши. Это уже третий травмированный центральный защитник после Дивеева и Агапова.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Оренбург" — ЦСКА

    Кадровая проблема — большая проблема ЦСКА. Команда потеряла в атаке с уходом Медины и травмой Облякова, атака стала тяжеловеснее. У них кадровые проблемы, поэтому фаворитом матча будет Оренбург», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

    Матч «Оренбург» — ЦСКА пройдет 26 июля, начало — в 16:15 мск.

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