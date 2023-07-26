Писарев рассказал, почему ЦСКА проиграет «Оренбургу»

Тренер сборной Россииподелился ожиданиями от матча междув первом туре группового этапа Кубка России.

«"Оренбург" играет дома, а ЦСКА обескровлен. Видел игру ЦСКА с "Уралом", там была травма Роши. Это уже третий травмированный центральный защитник после Дивеева и Агапова.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Оренбург" — ЦСКА

Кадровая проблема — большая проблема ЦСКА. Команда потеряла в атаке с уходом Медины и травмой Облякова, атака стала тяжеловеснее. У них кадровые проблемы, поэтому фаворитом матча будет Оренбург», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

Матч «Оренбург» — ЦСКА пройдет 26 июля, начало — в 16:15 мск.