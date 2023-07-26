«Я буду красным до смерти» — Хендерсон попрощался с болельщиками «Ливерпуля»

Полузащитник, перешедший из, попрощался с фанатами английского клуба.

«Сложно описать словами эти последние 12 лет, и еще сложнее сказать "прощай". Я всегда буду "красным". До того дня, когда я умру.

Спасибо вам за все. Вы никогда не будете одни. Джордан», — написал капитан «Ливерпуля» на своей страничке в соц. сетях.

Напомним, что Хендерсон подписал контракт с «Аль-Иттифаком» на 3 года. «Ливерпуль» получил 12 млн. евро без учета бонусов за переход англичанина.

Хендерсон выступал за «мерсисайцев» с 2011 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 35 матчей в АПЛ и сделал 2 голевые передачи.