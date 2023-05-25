Мудрик, Ришарлисон и Антони в списке худших трансферов АПЛ этого сезона

Список возглавил Ришарлисон, который перешел из «Эвертона» в «Тоттенхэм» за 58 млн евро.
Топ-10 худших трансферов сезона АПЛ:
- 1. Ришарлисон (из «Эвертона» в «Тоттенхэм», 58 млн евро)
- 2. Марк Кукурелья (из «Брайтона» в «Челси», 65,3 млн)
- 3. Кэлвин Филлипс (из «Лидса» в «Манчестер Сити», 49 млн)
- 4. Михаил Мудрик (из «Шахтера» в «Челси», 70 млн)
- 5. Джесси Лингард (из «Манчестер Юнайтед» в «Ноттингем Форест», бесплатно)
- 6. Антони (из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед», 95 млн)
- 7. Артур (из «Ювентуса» в «Ливерпуль», аренда)
- 8. Пьер-Эмерик Обамеянг (из «Барселоны» в «Челси», 12 млн)
- 9. Калиду Кулибали (из «Наполи» в «Челси», 38 млн)
- 10. Рахим Стерлинг (из «Манчестер Сити» в «Челси», 56,2 млн)