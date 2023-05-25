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    Де Дзерби: «Брайтон» заслужил выход в Лигу Европы

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    Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби прокомментировал ничьяю с «Ман Сити» (1:1) перенесенном 32- м туре чемпионата Англии и поделился мнением по поводу выхода его команды в Лигу Европы.

    Роберто де Дзерби
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    Роберто де Дзерби

    «Матч с "Сити" был очень сложным, как всегда, но мы заслужили эту ничью, мы ее добились в упорной борьбе, а не получили в подарок. Я горжусь этим результатом, это одна из лучших игр моей команды в этом сезоне.

    Мы играли смело и демонстрировали качество. Мои игроки очень сильно работали над собой, их прогресс очевиден. В начале я не думал о Лиге Европы, но по ходу сезона я осознал потенциал ребят и понял, что мы можем сражаться за высокие цели», — цитирует наставника «чаек» сайт клуба.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Брайтон» с 62 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Впервые в истории «чайки» квалифицировался в Лигу Европы.

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