Де Дзерби: «Брайтон» заслужил выход в Лигу Европы

Главный тренер «Брайтона»прокомментировал ничьяю с «Ман Сити» (1:1) перенесенном 32- м туре чемпионата Англии и поделился мнением по поводу выхода его команды в Лигу Европы.

«Матч с "Сити" был очень сложным, как всегда, но мы заслужили эту ничью, мы ее добились в упорной борьбе, а не получили в подарок. Я горжусь этим результатом, это одна из лучших игр моей команды в этом сезоне.

Мы играли смело и демонстрировали качество. Мои игроки очень сильно работали над собой, их прогресс очевиден. В начале я не думал о Лиге Европы, но по ходу сезона я осознал потенциал ребят и понял, что мы можем сражаться за высокие цели», — цитирует наставника «чаек» сайт клуба.

Календарь и таблица АПЛ

«Брайтон» с 62 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Впервые в истории «чайки» квалифицировался в Лигу Европы.