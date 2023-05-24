Канчельскис заявил, что КДК необходимо отменить красную карточку Роши

Бывший российский футболистпрокомментировал решение арбитра в матче РПЛ(2:1) в ситуации с жестом защитника армейцев. Игрок получил красную карточку.

«Роша не знает русского языка и показал своими действиями нарушение Соболева. Но арбитры посчитали, что защитник ЦСКА адресовал жест судье.

КДК нужно обязательно отменять красную карточку Роши», — сказал Канчельскис Чемпионату.

Напомним, что на 65-й минуте Соболев проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон.

Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии, за что получил красную карточку. При этом Роша тоже был удален с поля.