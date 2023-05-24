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    Канчельскис заявил, что КДК необходимо отменить красную карточку Роши

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    Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал решение арбитра в матче РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1) в ситуации с жестом защитника армейцев Виллиана Роши. Игрок получил красную карточку.

    Виллиан Роша
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    Виллиан Роша

    «Роша не знает русского языка и показал своими действиями нарушение Соболева. Но арбитры посчитали, что защитник ЦСКА адресовал жест судье.

    КДК нужно обязательно отменять красную карточку Роши», — сказал Канчельскис Чемпионату.

  • Соболев извинился за свой жест в матче с ЦСКА
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    • Напомним, что на 65-й минуте Соболев проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон.

    Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии, за что получил красную карточку. При этом Роша тоже был удален с поля.

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