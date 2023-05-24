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    Григорьянц прокомментировал дисквалификацию Соболева

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    Глава КДК РФС Артур Григорьянц высказался по поводу 4-матчевой дисквалификации Александра Соболева. Форвард «Спартака» показал непристойный жест в адрес игрока ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ (2:1).

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Были выделены 4 вопроса: удаление Соболева, удаление Роши, высказывания Зделара в подтрибунке и интервью Роши бразильскому журналисту. По интервью — выслушаны были и Роша, и ЦСКА. Прозвучали слова "ни в какие ворота", "такого быть не может". "Спартак" же заявил, что необходимо представить заключение специалистов по данному вопросу. Обычно на заседании присутствует независимый эксперт, который переводит иностранную речь, но в РФС не оказалось португалоговорящего специалиста. Поэтому было выделено в отдельное производство дело об интервью Роши. Будет получено филологическое объяснение слов Роши от независимой организации.

  • Соболев дисквалифицирован на 4 матча, удаление Виллиана Роши отменено
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    • Соболев извинился перед комитетом, "Спартак" также осудил его поведение. Комитет считает, что поступок носит циничный характер, так как показан публично на 25 тыс. зрителей и перед телекамерами. У Соболева есть систематичность дисциплинарных поведений (Кубок России). С учетом всех обстоятельств КДК РФС принял решение дисквалифицировать Соболева на 4 матча чемпионата России», — сказал Григорьянц.

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