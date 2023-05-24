Григорьянц прокомментировал дисквалификацию Соболева

Глава КДК РФСвысказался по поводу 4-матчевой дисквалификации Александра Соболева. Форвард «Спартака» показал непристойный жест в адрес игрока ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ (2:1).

«Были выделены 4 вопроса: удаление Соболева, удаление Роши, высказывания Зделара в подтрибунке и интервью Роши бразильскому журналисту. По интервью — выслушаны были и Роша, и ЦСКА. Прозвучали слова "ни в какие ворота", "такого быть не может". "Спартак" же заявил, что необходимо представить заключение специалистов по данному вопросу. Обычно на заседании присутствует независимый эксперт, который переводит иностранную речь, но в РФС не оказалось португалоговорящего специалиста. Поэтому было выделено в отдельное производство дело об интервью Роши. Будет получено филологическое объяснение слов Роши от независимой организации.

Соболев извинился перед комитетом, "Спартак" также осудил его поведение. Комитет считает, что поступок носит циничный характер, так как показан публично на 25 тыс. зрителей и перед телекамерами. У Соболева есть систематичность дисциплинарных поведений (Кубок России). С учетом всех обстоятельств КДК РФС принял решение дисквалифицировать Соболева на 4 матча чемпионата России», — сказал Григорьянц.