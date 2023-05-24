«Брайтон» — «Ман Сити»: прогноз, составы, коэффициенты

Эрлинг Холанн Фото: globallookpress.com
«Брайтон»: Стил, ван Хекке, Колуилл, Эступиньян, Гросс, Гилмор, Энсисо, Митома, Буонанотте, Кайседо, Уэлбек.
«Манчестер Сити»: Ортега, Уокер, Стоунз, Родри, Льюис, Фоден, Гюндоган, де Брюйне, Бернарду Силва, Марез, Холанд.
Котировки букмекеров на основные исходы составляют 3.95 и 1.80 соответственно.
Эксперты ставят на перевес гостей на протяжении матча. Они считают, что «Брайтон» не сможет насолить «горожанам». Варианты исходов встречи доступны в прогнозе.