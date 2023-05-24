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    «Брайтон» — «Ман Сити»: Холанн в старте, Эдерсон в запасе гостей

    «Брайтон» — «Ман Сити»: прогноз, составы, коэффициенты

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    «Брайтон» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы на перенесенный матч 32-го тура чемпионата Англии. Начало в 22:00 мск.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Брайтон»: Стил, ван Хекке, Колуилл, Эступиньян, Гросс, Гилмор, Энсисо, Митома, Буонанотте, Кайседо, Уэлбек.

    «Манчестер Сити»: Ортега, Уокер, Стоунз, Родри, Льюис, Фоден, Гюндоган, де Брюйне, Бернарду Силва, Марез, Холанд.

    Все прогнозы на АПЛ

    Котировки букмекеров на основные исходы составляют 3.95 и 1.80 соответственно.

    Календарь и таблица АПЛ

    Эксперты ставят на перевес гостей на протяжении матча. Они считают, что «Брайтон» не сможет насолить «горожанам». Варианты исходов встречи доступны в прогнозе.

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