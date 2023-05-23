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  • 19:54
    • Стали известны составы на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Альмерия»
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    Стали известны составы на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Альмерия»

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    «Реал Сосьедад» и «Альмерия» опубликовали составы на матч 36-го тура испанской Примеры.

    Микель Мерино
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    Микель Мерино

    «Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Пачеко, Муньос, Субименди, Мерино, Сильва, Кубо, Оярсабаль, Фернандес.

    «Альмерия»: Мартинес, Эли, Бабич, Акьем, Посо, Кошта, Сезар, Пучмаль, Портильо, Суарес, Лазаро.

  • Смотреть матч Реал Сосьедад — Альмерия онлайн 23.05.2023 в 20:30. Прямая трансляция
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    • Матч между этими командами состоится 23 мая в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом поединка можно здесь.

    «Реал Сосьедад» занимает 4-е место в турнирной таблице Примеры (65 очков). «Альмерия» — на 14-й строчке (39).

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