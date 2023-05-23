Стали известны составы на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Альмерия»

опубликовали составы на матч 36-го тура испанской Примеры.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Пачеко, Муньос, Субименди, Мерино, Сильва, Кубо, Оярсабаль, Фернандес.

«Альмерия»: Мартинес, Эли, Бабич, Акьем, Посо, Кошта, Сезар, Пучмаль, Портильо, Суарес, Лазаро.

Матч между этими командами состоится 23 мая в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом поединка можно здесь.

«Реал Сосьедад» занимает 4-е место в турнирной таблице Примеры (65 очков). «Альмерия» — на 14-й строчке (39).