ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арне СлотФанат Гвардиолы и любитель яркого футбола. Чем Арне Слот привлек «Тоттенхэм»?
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» близок к подписанию полузащитника «Брайтона»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Трансферы Футбол Англии АПЛ Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион
    «Ливерпуль» близок к заключению соглашения с 24-летним полузащитником «Брайтона» Алексисом Мак Аллистером, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

    Алексис Мак Аллистер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексис Мак Аллистер

    Отмечается, что мерсисайдцы опередили другие клубы в борьбе за аргентинского полузащитника и готовятся оформить трансфер игрока.

    Также источник сообщает, что «Ливерпуль» уже договорился с Мак Аллистером по условиям личного соглашения.

    В текущем сезоне он провел 37 матчей за «Брайтон» во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и двумя результативными передачами.

    Зимой полузащитник помог сборной Аргентине выиграть чемпионат мира в Катаре. Действующий контракт 24-летнего футболиста с «Брайтоном» рассчитан до лета 2025 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Позволит ли «Барселона» выбраться из зоны вылета «Вальядолиду»?
  • «Вальядолид» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Чехия уступит Канаде второе место в группе
  • Канада — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Оформит ли «Сосьедад» путевку в Лигу чемпионов?
  • «Реал Сосьедад» — «Альмерия». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.75
  • Экспресс дня 23 мая
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Канада — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  1.91
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Швейцария — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.02
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Реал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вильярреал — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры