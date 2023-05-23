«Ливерпуль» близок к подписанию полузащитника «Брайтона»

Алексис Мак Аллистер Фото: globallookpress.com
Отмечается, что мерсисайдцы опередили другие клубы в борьбе за аргентинского полузащитника и готовятся оформить трансфер игрока.
Также источник сообщает, что «Ливерпуль» уже договорился с Мак Аллистером по условиям личного соглашения.
В текущем сезоне он провел 37 матчей за «Брайтон» во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и двумя результативными передачами.
Зимой полузащитник помог сборной Аргентине выиграть чемпионат мира в Катаре. Действующий контракт 24-летнего футболиста с «Брайтоном» рассчитан до лета 2025 года.