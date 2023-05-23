«Ливерпуль» близок к подписанию полузащитника «Брайтона»

«Ливерпуль» близок к заключению соглашения с 24-летним полузащитником «Брайтона», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что мерсисайдцы опередили другие клубы в борьбе за аргентинского полузащитника и готовятся оформить трансфер игрока.

Также источник сообщает, что «Ливерпуль» уже договорился с Мак Аллистером по условиям личного соглашения.

В текущем сезоне он провел 37 матчей за «Брайтон» во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и двумя результативными передачами.

Зимой полузащитник помог сборной Аргентине выиграть чемпионат мира в Катаре. Действующий контракт 24-летнего футболиста с «Брайтоном» рассчитан до лета 2025 года.