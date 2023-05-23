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    Спортдиректор «Балтики» высказался о выходе команды в РПЛ

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    Спортивный директор «Балтики» Исмаил Ибрагимов был уверен в том, что команда будет бороться за выход в российскую Премьер-лигу.

    Исмаил Ибрагимов
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    Исмаил Ибрагимов

    «Может, прозвучит как бравада, но мы были уверены, что будем бороться за выход в РПЛ. В последние сезоны были не так далеки от этого. А сейчас, можно сказать, на карту было поставлено всё.

    Да, у нас не самый дорогой состав, где-то восьмая-девятая зарплатная ведомость в лиге. Но мы не делали упор на это. Как и не делали упор на громкие фамилии при комплектовании.

    Нам нужны были футболисты, которые подходят под игру Сергея Николаевича (Игнашевича). Под ментальные и профессиональные требования. И вместе собрали такую команду», — сказал Ибрагимов Чемпионату.

    Напомним, что за несколько туров до конца чемпионата «Балтика» обеспечила себе выход в РПЛ на следующий сезон. Команда набрала 64 очка в 32-х встречах.

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