Спортдиректор «Балтики» высказался о выходе команды в РПЛ

Спортивный директорбыл уверен в том, что команда будет бороться за выход в российскую Премьер-лигу.

«Может, прозвучит как бравада, но мы были уверены, что будем бороться за выход в РПЛ. В последние сезоны были не так далеки от этого. А сейчас, можно сказать, на карту было поставлено всё.

Да, у нас не самый дорогой состав, где-то восьмая-девятая зарплатная ведомость в лиге. Но мы не делали упор на это. Как и не делали упор на громкие фамилии при комплектовании.

Нам нужны были футболисты, которые подходят под игру Сергея Николаевича (Игнашевича). Под ментальные и профессиональные требования. И вместе собрали такую команду», — сказал Ибрагимов Чемпионату.

Напомним, что за несколько туров до конца чемпионата «Балтика» обеспечила себе выход в РПЛ на следующий сезон. Команда набрала 64 очка в 32-х встречах.