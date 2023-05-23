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    «Сельта» сыграла вничью с «Жироной» в матче испанской Примеры

    «Сельта» — «Жирона»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Сельта» поделила очки с «Жироной» (1:1) в матче 36-го тура испанской Примеры.

    «Сельта» — «Жирона»
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    «Сельта» — «Жирона»

    Первый гол забили хозяева на 42-й минуте встречи. Нападающий «Сельты»
    Карлес Сайоль получил мяч в штрафной и отправил его в левый угол ворот.

    На 59-й минуте «Жирона» смогла сравнять счет. Арбитр назначил пенальти в ворота «Сельты». Одиннадцатиметровый удар реализовал форвард Кристиан Стуани.

    Футбол. Испания. Примера
    Сельта — Жирона 1:1
    Голы: 1:0 Карлес Перес (42'), 1:1 Кристиан Стуани (пенальти) (59') Сельта: Иван Вильяр, Уго Мальо, Джозеф Айду, Унай Нуньес, Хавьер Галан, Габриэль Вейга (Яго Аспас, 81'), Ренато Тапиа, Оскар, Карлес Перес, Йёрген Странн Ларсен (Харис Сеферович, 81'), Мигель Родригес (Франко Серви, 71') Жирона: Кристиан Стуани (Валентин Кастеллано, 74'), Валери Фернандес (Хоэль Рока Касальс, 74'), Иван Мартин (Ricard Artero Ruiz, 34'), Виктор Цыганков, Ян Коуту (Янхель Эррера, 54'), Ориоль Ромеу Видаль, Мигель Гутьеррес, Бернардо Эспиноса, Сантьяго Буэно (Александр Калленс, 54'), Martinez Arnau, Пауло Гассанига

    После этого матча «Сельта» занимает 14-е место в турнирной таблице Примеры (40 очков). «Жирона» — на 8-й строчке (49).

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