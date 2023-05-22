Гендиректор «Интера»: Лукаку хочет остаться с нами

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что Ромелу Лукаку намерен остаться в команде на следующий сезон.

Лукаку перешел в «Интер» из «Челси» прошлым летом на правах аренды. В текущем чемпионате Италии бельгийский нападающий провел 23 матча, забил девять мячей и сделал пять результативных передач.

«Лукаку любит "Интер", он хочет остаться с нами. Здесь ему максимально хорошо.

Переговоры с "Челси"? Арендное соглашение рассчитано до 30 июня. Нам пока ничего неизвестно о планах "Челси". Надо немного подождать», — приводит слова Маротты Rai Radio1.

«Челси» купил Лукаку у «Интера» летом 2021 года почти за 100 миллионов фунтов.