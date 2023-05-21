Нагорных: «Локомотив» дорожит Пиняевым

Председатель совета директоров «Локомотива»высказался о полузащитнике команды

В субботу Пиняев сыграл несколько минут в матче с «Факелом» (1:0). До этого 18-летний футболист пропустил несколько матчей из-за травмы.

«Пиняев сегодня уже вошел в игру, он готов. Мы не хотим форсировать восстановление игроков. Ребята должны быть абсолютно готовы к работе и наши доктора должны быть полностью убеждены, что нет никакой опасности в виде рецидивов, каких‑то недолеченных травм. В этом случае мы даем игроку зеленый свет на выход. Сергей сегодня вышел и всё нормально.

Парню 18 лет, он делает свои первые шаги в топ‑клубе — "Локомотиве". Мы им дорожим, относимся к нему аккуратно. Болельщики его уже полюбили. Я хотел бы, чтобы его карьера в "Локо" была бы яркой, а как дальше сложится — не будем загадывать», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

Пиняев провел в текущем чемпионате России 18 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.