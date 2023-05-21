«Удинезе» — «Лацио»: счет матча 0:1, обзор гола

В 36-м туре чемпионата Италииодержал гостевую победу надсо счетом 1:0.

Победный мяч у гостей забил Чиро Иммобиле. При этом хозяева могли сравнять счет, однако их гол не засчитали из-за офсайда.

Футбол. Италия. Серия А Удинезе — Лацио 0:1 Гол: 0:1 Чиро Иммобиле (пенальти) (61') Удинезе: Марко Сильвестри, Неуэн Перес, Яка Бийол, Адам Масина, Роберто Перейра, Толгай Али Арслан (Илия Несторовски, 70'), Уолас, Санди Ловрич, Ийенома Дестини Удогие (Марвин Зегелар, 70'), Лазар Самарджич (Флорьян Товен, 87'), Бету (Вивалдо, 87') Лацио: Маттиа Цаканьи (Тома Башич, 87'), Чиро Иммобиле, Фелипе Андерсон (Педро Родригес, 46'), Луис Альберто, Матиас Весино, Сергей Милинкович-Савич, Эльсеид Хюсай, Алессио Романьоли, Николо Казале, Мануэль Лаццари (Адам Марушич, 75'), Иван Проведель Предупреждения: Фелипе Андерсон (22'), Ийенома Дестини Удогие (39'), Роберто Перейра (71'), Яка Бийол (90 + 1')

«Лацио» занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 68 очков и продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

«Удинезе» располагается на 12-й строчке, имея в активе 46 очков.