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    «Вильярреал» одолел «Жирону»

    «Жирона» — «Вильярреал»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 35-го тура испанской Примеры «Вильярреал» на выезде вырвал победу в мате с «Жироной».

    «Жирона» — «Вильярреал»
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    «Жирона» — «Вильярреал»

    На голы Йереми Пино и Херарда Морено хозяева ответили точным ударом Давида Лопеса.

    Футбол. Испания. Примера
    Жирона — Вильярреал 1:2
    Голы: 0:1 Йереми Пино (9'), 1:1 Давид Лопес (24'), 1:2 Херар Морено (90 + 4') Жирона: Пауло Гассанига, Martinez Arnau, Сантьяго Буэно, Хуанпе, Мигель Гутьеррес (Хавьер Эрнандес, 78'), Давид Лопес (Янхель Эррера, 59'), Ян Коуту (Рейниер, 72'), Виктор Цыганков, Иван Мартин, Родриго Рикельме, Валентин Кастеллано (Кристиан Стуани, 59') Вильярреал: Николас Джексон, Йереми Пино (Мануэль Тригерос, 80'), Алекс Баэна, Самуэль Чуквезе (Херар Морено, 62'), Этьен Капу, Рамон Терратс (Джовани Ло Чельсо, 62'), Альфонсо Педраса (Альберто Морено, 63'), Хорхе Куэнка, Айсса Манди, Хуан Фойт (Кико Фемения, 68'), Пепе Рейна Предупреждения: Йереми Пино (23'), Давид Лопес (55'), Янхель Эррера (71')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Благодаря этой победе «Вильярреал» набрал 60 очков и закрепился на пятом месте в турнирной таблице испанской Примеры. У «Жироны» 48 пунктов и седьмая строчка.

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